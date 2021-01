Consorzio Ciac, assemblea soci approva aumento di capitale

Il Ciac, il consorzio per la formazione professionale del Canavese, aumenta il capitale sociale. L'assemblea dei soci, che annovera enti pubblici e aziende private, ha approvato l'aumento di capitale fino al doppio del valore attuale. "In questo modo puntiamo a potenziare la sinergia con le aziende del territorio in un momento storico di grande complessità", spiega il presidente Giovanni Trione. A sostenere l'iniziativa, come socio di riferimento, Confindustria Canavese. L'ultimo bilancio sociale dell'agenzia di formazione lavoro parla di un coinvolgimento di più di 2.400 allievi ai corsi di formazione e 3.000 giovani nelle attività di orientamento nelle sedi di Rivarolo, Ivrea, Valperga e Ciriè.