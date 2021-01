LOTTA AL COVID

"Regole chiare sui vaccinatori"

Ogni Asl decide per conto suo a chi affidare il compito di somministrare il vaccino. "Situazione opaca e rischio di favorire alcuni penalizzando altri", denuncia il sindacato Nursing Up. Differenze tra aziende anche sull'indennità economica

Fare chiarezza e indicare criteri precisi sulla scelta e l’impiego degli infermieri per le vaccinazioni. È quanto chiede il sindacato Nursing Up che rivolgendosi all’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi denuncia una situazione nella quale, ancora una volta, “ogni Asl decide in maniera autonoma, producendo una situazione opaca e preoccupante”.

Il segretario regionale di Nursing Up Claudio Delli Carri spiega di aver ricevuto e continuare a ricevere “segnalazioni si una gestione poco chiara della scelta dei vaccinatori che nelle varie Asl del Piemonte sono impegnati a vaccinare le categorie indicate dal piano vaccinale. Si tratta per la maggior parte di infermieri che, però, non sono stati selezionati con un bando o una manifestazione di interesse pubblica che vada a individuare le varie disponibilità con criteri e condivisi”. A fronte di una situazione come quella segnalata già in questa prima fase che prevede la somministrazione dei vaccini al personale sanitario, agli ospiti e ai dipendenti delle Rsa, il sindacato chiede alla Regione “l’immediata messa in atto di una strategia di reclutamento chiara e trasparente per selezionare i vaccinatori aprendo un bando di manifestazione d’interesse in tutta la regione, che possa permettere a tutti in modo equo di candidarsi, chiudendo così la strada a illazioni o ai furbetti”.

La questione è soprattutto economica: ai vaccinatori spetta un’indennità da prestazione aggiuntiva che dovrebbe essere di 50 euro l’ora, “ma a oggi non è chiaro quanto sia quantificata: c’è infatti chi la paga 26, chi 30 e chi 35 euro”. Insomma, per l’ennesima volta le aziende viaggiano in ordine sparso, mostrando un’immagine che pare più quella di piccoli o grandi feudi, anziché di una rete omogenea e con linee univoche del sistema sanitario regionale.

“Ci sono Asl che individuano i vaccinatori senza pubbliche manifestazioni di interesse e con compensi economici differenti tra azienda e azienda. In alcune in particolare – osserva Delli Carri – ad esempio nell’Asl To4 i vaccinatori all’opera sono selezionati tra il personale in modo aleatorio e senza alcuna parità di possibilità per dare la propria disponibilità. Questa azienda rappresenta la punta dell’iceberg di un fenomeno che vede i vaccinatori essere sempre gli stessi e a quanto segnalato in prestazioni aggiuntive”, ovvero lavorando oltre il normale orario e con una maggiorazione della retribuzione. “Non vorremmo dover pensare che a fare i vaccinatori vengano indicati amici di amici, escludendo gli altri lavoratori”, dice il sindacalista, ricordando che “oggi siamo ancora in una fase di vaccinazioni a bassa intensità. Quando si passerà alla vaccinazione di massa, da febbraio, che cosa accadrà in assenza di un piano preciso, di un bando e del personale adeguato?”.

Una richiesta “di fare immediata chiarezza”, quella avanzata dal sindacato alla Regione. “chiarezza sul processo di selezione dei vaccinatori che oggi vengono utilizzati nelle Asl, sapere chi li ha scelti, come siano stati prese tali decisioni, quali fondi e quanti fondi vengano utilizzati per pagare la loro prestazione e perché non siano stati coinvolti i sindacati in tali scelte. Il Piemonte deve cambiare immediatamente rotta – avverte Delli Carri nel chiedere un incontro urgente con Icardi e con il presidente Alberto Cirio – avviando subito il bando per la manifestazione di interesse a cui tutti, e sottolineiamo tutti, possano partecipare ma anche facendo scorrere le graduatorie del bando per le assunzioni a 36 mesi che sono appena state compilate”.