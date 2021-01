Nucleare: M5s, da Cirio solo propaganda e strumentalizzazioni

"Dal presidente Alberto Cirio solo propaganda e strumentalizzazioni". Lo sostiene il gruppo M5s in Regione, commentando quando detto dal governatore del Piemonte in occasione del Consiglio regionale aperto di oggi sul deposito nazionale delle scorie nucleari. "Ci saremmo aspettati - affermano i pentastellati - una posizione matura, aperta al dialogo, rappresentativa di tutti i territori del Piemonte, compresi quelli in cui oggi vengono ospitate le scorie nucleari con enormi rischi per le popolazioni locali. Invece abbiamo assistito all'ennesimo show di un presidente più interessato a obbedire agli ordini di scuderia della Lega che a tutelare realmente il territorio". "Surreale inoltre - aggiunge il gruppo M5s - l'accusa rivolta al Governo di aver preso decisioni senza consultare il territorio. La pubblicazione della Carta dei siti potenzialmente idonei e' un passaggio fondamentale per garantire trasparenza e un percorso il più partecipato possibile". "Se Cirio vuole conoscere un esempio di opere imposte contro il volere delle popolazioni locali - rimarcano i consiglieri pentastellati - allora può andare in Valle di Susa al cantiere Tav di Chiomonte. Troverà un esempio di un atteggiamento lontano anni luce dal percorso partecipativo e inclusivo avviato dal Governo e dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sul deposito nazionale". "Al netto delle provocazioni di Cirio - concludono - il Consiglio aperto da noi chiesto si sta rivelando un momento utile di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso".