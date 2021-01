Siderurgia: Confartigianato, allarme rincaro materiali ferrosi

I materiali ferrosi e relativi semilavorati (lamiere, tubolari e tondi) registrano un forte rincaro e nelle ultime settimane si sono molto allungati i tempi di consegna. Sono a rischio quasi 10mila imprese piemontesi della meccanica. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Piemonte. L'aumento dei prezzi - spiega - non riguarda solo gli acquisti all'ingrosso effettuati dalle aziende piemontesi, ma interessa in maniera omogenea l'intero territorio nazionale. Nella nostra regione sta incidendo negativamente sulle 9.960 imprese artigiane della meccanica (carpenteria meccanica e meccanica subfornitura). Aumenti che restano difficili da imputare alla committenza e che restano a carico delle imprese artigiane. In particolare Confartigianato Piemonte segnala l'aumento di acciaio inox (+ 0-60 centesimi al kg), rottame +100% (1,30 euro al kg), acciaio al carbonio e comune/lamiere da cois (+50%), lamiera da treno (+40%), acciaio a carbonio (+12-15%), acciai legati (+15-20%), alluminio (+15-20%), bronzo (+0,40-0,50%) con tendenza a un forte rialzo perché contiene rame. "La siderurgia italiana, negli anni '50/'60, era il fiore all'occhiello della nostra capacità produttiva nazionale e purtroppo, oggi, stiamo cominciando a pagare le scelte scellerate fatte 15 anni fa, quando fu deciso di smontare il sistema siderurgico italiano, oggi ridotto a poche unità produttive", commenta Ugo Arnulfo, presidente Carpenteria Meccanica.