Covid: Piemonte: 728 positivi, 3,4% sul totale dei tamponi

Sono 728 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati in Piemonte con l'esito di 21364 tamponi (13420 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi scende al 3,4%, la quota di asintomatici è del 50,8%. I decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale sono 38, di cui 2 relativi a oggi, per un totale, da inizio pandemia, di 8462. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 163, mentre cala di 57 quello dei pazienti negli altri reparti, in tutto 2307. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.247, i guariti + 1174, gli attualmente positivi 12717.