Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolos

A Torino oggi, mercoledì 27 gennaio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1684m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Piemonte: persistono correnti nord-occidentali, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato su pianura piemontese e Liguria, dove al più transiterà qualche annuvolamento. Neve attesa sulle Alpi di confine, specie su VDA e alto Piemonte. Quota neve in progressivo rialzo nel corso della giornata, fino a 1400-1600m verso sera. Clima invernale, più mitigato solo sulla riviera ligure dove il mare sarà poco mosso.