Covid: ospiti Rsa positivi, scatta emergenza nel Torinese

Sono tutti positivi al Covid i 25 ospiti della casa di riposo "Pia Opera Glaudo" di Rueglio, in Valchiusella. Il sindaco, Gabriella Laffaille, ha attivato il centro operativo comunale per gestire l'emergenza insieme al personale dell'Asl To4. Gli ospiti con il Covid hanno tutti tra i 60 e i 90 anni: al momento non hanno sviluppato alcun sintomo. Il Comune ha chiuso precauzionalmente la mensa della casa di riposo, che fornisce anche i pasti per l'asilo e la scuola primaria del paese. "Due medici sono stati inviati in struttura e sono presenti entrambi dalle ore 8 alle 20; altre due infermiere sono di supporto all'unica risultata negativa al tampone, e si aspetta altro personale per coprire i turni in sofferenza", fanno sapere dall'amministrazione della casa di riposo.