'Ndrangheta: chiesta archiviazione per ex assessore di Bra

Chiesta l'archiviazione per l'ex assessore comunale di Bra (Cuneo) Massimo Borrelli (Pd), indagato per voto di scambio politico mafioso con l'ipotesi di presunti "favori" alla famiglia Luppino. La Direzione investigativa antimafia di Torino ha notificato l'avviso di chiusura indagini sulla presunta locale della 'ndrangheta a Bra (Cuneo) scoperta dai carabinieri dopo due anni di indagini. Al Gip del tribunale di Torino è stata chiesta l'archiviazione per Borrelli, che si era dimesso poco dopo avere ricevuto l'avviso di garanzia.