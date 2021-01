Premosello, dopo il sindaco si dimettono anche consiglieri

Dopo il sindaco, Giuseppe Monti, ai domiciliari dallo scorso novembre, si sono dimessi anche i consiglieri comunali di Premosello Chiovenda, 1.900 abitanti in Val d'Ossola, nel Vco, dove in attesa delle elezioni amministrative arriverà il commissario prefettizio. Monti è accusato di falso in atti pubblici e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in un'inchiesta riguardante la casa di riposo e il mai nato reparto Covid che doveva essere realizzato nella struttura. Monti è stato primo cittadino del paese dal 1999 ad oggi, eletto in quattro consultazioni, tranne un breve periodo di 2 anni tra il 2009 e il 2010.