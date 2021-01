Coronavirus, in Piemonte 821 nuovi casi e 51 decessi

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 821 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 170 dopo test antigenico), pari al 4% dei 20.654 tamponi eseguiti, di cui 12.981 antigenici. Degli 821 nuovi casi, gli asintomatici sono 363 (44,2%). Sono 51 i decessi, di cui 2 verificatisi oggi, cioè 8.693 in totale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 223.854. I ricoverati in terapia intensiva sono 163 (numero invariato rispetto a ieri), quelli in regime ordinario ammontano a 2.280 (-27 nelle ultime 24 ore).Le persone in isolamento domiciliare sono 9.941 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.420.788 (+20.654 rispetto a ieri), di cui 1.010.433 risultati negativi.