POLITICA & GIUSTIZIA

Sindaci, il pericolo (giudiziario) è il loro mestiere

La condanna della Appendino ha fatto rivivere a Marta Vincenzi, ex prima cittadina di Genova, il suo lungo calvario nelle aule di tribunale. "Va riscritto il perimetro delle responsabilità che non può essere oggettiva". Il garantismo a scoppio ritardato dei grillini

Disastro e omicidio colposi. Una condanna che accomuna due sindache, di città e partiti diversi (una del M5s, l'altra del Pd), ma che ora “impone una discussione” sul ruolo del primo cittadino. La sentenza con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato colpevole Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo del 2017 ha fatto rivivere a Marta Vincenzi il calvario di dieci anni di processo conclusi con una condanna ancora più pesante: tre anni rispetto ai diciotto mesi inflitti ad Appendino. Era sindaca di Genova Vincenzi quando nel 2011 la Lanterna venne travolta da una delle più violente alluvioni della sua storia: morirono sei persone, tra cui due bambine. Anche in quel caso il principale colpevole fu il primo cittadino.

Vincenzi, dopo quello che è capitato a lei ora tocca ad Appendino. La storia si ripete?

“Pare proprio di sì e mi dispiace molto. Non la conosco personalmente ma in questi anni l’ho seguita e la stimo. Devo dire che mi sono immedesimata in lei”.

Pare proprio che fare il sindaco sia diventato un mestiere particolarmente pericoloso…

“Il più pericoloso. Quando venne introdotta l’elezione diretta del sindaco questa figura è stata caricata di compiti e aspettative diversi da quelli di prima. Ciò ha portato a una interpretazione sempre più estensiva delle sue responsabilità”.

Non condivide quella riforma?

“Al contrario. Dico però che non è stata inserita in un quadro coerente e armonico che prevedesse anche delle tutele per il sindaco”.

Colpa della politica, dunque, non dei giudici?

“Mi sembra che la legge conceda ampi spazi di discrezionalità alla magistratura e la conseguenza sono sentenze come quelle che hanno coinvolto me e Appendino”.

Sia più precisa.

“Ritenere che un sindaco, per il fatto che la legge gli affida la responsabilità della protezione civile, debba rispondere di ogni calamità senza che sia tenuto in conto che esiste una catena di comando in cui ogni anello deve fare il suo pezzo, è un errore. Più in generale credo che vada disciplinato meglio il principio della responsabilità oggettiva”.

C’è il rischio che le figure apicali, sindaco ma anche i governatori, in prima linea nella lotta al Covid, siano troppo esposti nei confronti della magistratura?

“Va chiarito fino a che punto chi sta a capo di una catena di comando deve rispondere di ciò che accade. Abbiamo appurato che la sicurezza totale non esiste e con i rischi bisogna convivere. A questo punto bisogna delimitare il perimetro delle responsabilità individuali”.

Ieri da più parti è arrivata la richiesta di aprire una discussione sul tema. Meglio tardi che mai?

“Il problema esiste da anni. I migliori rinunceranno a occuparsi della propria comunità perché i rischi sono troppo alti. Amministrare vuol dire di per sé assumersi delle responsabilità e quindi dei rischi, ma questo deve avvenire in limiti legislativi più chiari e che tutelino meglio chi svolge questo incarico. Fare il sindaco è una delle esperienze più belle ma è anche una delle più pericolose, se non introdurremo delle tutele sarà sempre più difficile selezionare la classe dirigente sul territorio”.

Appendino ha ricevuto attestati di solidarietà da tutta Italia. Quando capitò a lei successe lo stesso?

“No, assolutamente. Anzi il silenzio e l’ostilità dell’establishment fu fragoroso. Sono contenta che Appendino abbia uno strascico meno doloroso, perché la solidarietà è importante. Io l’ho avuta da molti privati cittadini ma dalla politica nulla”.

La sua condanna a tre anni per disastro e omicidio colposo plurimo dall’anno scorso è definitiva. Cosa l’attende ora?

“Ho optato per l’affidamento ai servizi sociali, sono in attesa di sapere dove li svolgerò. Sono stati dieci anni durissimi che mi hanno scossa molto. Però ho deciso di fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo ed è stato accolto, cosa che avviene in pochissimi casi”.

E fuori dalle aule di tribunale?

“La politica ormai è lontana. Nel 2019 ho pubblicato il mio ultimo romanzo, Sette storie sbigottite. Anzi il penultimo, perché un altro è alle stampe, s’intitola Romanzo dell’ultimo inverno, edito da Lupi”.