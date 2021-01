Torino: don Ciotti, la città sia la capitale del sociale

"Torino meriterebbe di essere la città capitale del sociale, con una vera e propria casa, un punto di riferimento fisico che raccolga la memoria, diventi luogo di pensiero, elaborazione e incontri perché mai come in questo momento c'è bisogno di non perdere le nostre radici e la nostra anima e prendiamo coscienza che molte attività del sociale non reggono più l'urto del tempo, emergono nuove disparità sociali e dobbiamo quindi trovare risposte comuni". Ad affermarlo don Luigi Ciotti che accoglie con favore la proposta contenuta in una mozione della capogruppo di Torino in Comune-La Sinistra, Eleonora Artesio, che chiede di recuperare una struttura dismessa da destinare appunto a segno fisico di questo ruolo della città. Intervenendo in Commissione consiliare, don Ciotti ricorda che a Torino, "città laboratorio, sempre attenta a rispondere ai bisogni delle persone", sono nate "la prima cooperativa in Italia, le prime comunità, la Lega italiana per la lotta all'Aids, da qui è partita la battaglia politica per avere la legge che ha permesso di creare i Sert. Torino - aggiunge - ha una storia di intuizioni, passioni, progetti e bisogna rivendicare e dare continuità a questo patrimonio. Mai come in questo momento - conclude - abbiamo bisogno di spargere i semi della fiducia e della speranza".