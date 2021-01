Covid: Priorità Scuola, criticità in progetto prevenzione

Il comitato Priorità alla Scuola scrive al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, per segnalare "una serie di criticità" del progetto "Scuola sicura", rendendosi "disponibili a un confronto per una più piena realizzazione dello screening". "Siamo da sempre favorevoli ad interventi di prevenzione e screening di massa per permettere la frequenza scolastica dei nostri figli e del personale in sicurezza", si legge nella lettera che evidenzia, come criticità, "la mancanza di una campagna di comunicazione e informazione circa la finalità e la metodologia del progetto" e "la scelta di limitarlo alle sole seconde e terze medie, che induce timori circa un possibile ulteriore ricorso alla Dad per queste classi". Vengono poi citate "la tipologia di tampone indicata" che "genera timori perché considerata da molti troppo invasiva" e "la necessità di doversi assentare dal lavoro per accompagnare i minori a eseguire il tampone" che "incide negativamente più che sulla volontà, sulla possibilità di aderire". Fra le proposte avanzate, oltre a una diversa modalità di comunicazione, anche "certezza dell'attività di tracciamento" e contributi economici per lavoratori autonomi e congedi straordinari per i dipendenti in quarantena o isolamento fiduciario.