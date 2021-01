Smog: Piemonte vara sito web qualità aria

La Regione vara un sito web sulla qualità dell'aria, aria.ambiente.piemonte.it, che darà in tempo reale tutte le informazioni disponibili sullo smog in Piemonte. Realizzato in collaborazione tra Regione, Arpa e Csi, assicurerà la diffusione di notizie su dati, progetti, strategie, pubblicazioni di settore e piani di risanamento. Nella home page è presente una cartina del Piemonte che permette di fare uno zoom sull'area di interesse, fino a raggiungere un dettaglio comunale, ottenendo il dato puntuale riferito alla stazione di rilevamento. C'è anche una sezione su inquinamento e stili di vita dedicata a rendere consapevoli i cittadini rispetto ai comportamenti adottati quotidianamente, perché migliorare l'aria delle città occorre anche ripensare i modi di spostarsi, consumare e mangiare. "Il sito, ottimizzato per l'accesso da dispositivi mobili - spiega l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati - consente a tutti di accedere ai dati sulla qualità dell'aria in tempo reale e di vedere quali sono i progetti e le attività che la Regione Piemonte sta realizzando per migliorare l'aria. Auspichiamo che, oltre a informare il cittadino, attraverso le sezioni di approfondimento il nuovo portale diventi anche uno stimolo affinché ognuno di noi, nella vita di tutti giorni, possa fare scelte consapevoli e ambientalmente sostenibili".