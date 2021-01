Crollo viadotto, Autostrada dei Fiori: archiviata inchiesta su A6

È stata archiviata l'inchiesta sul crollo del viadotto Madonna del Monte sull'A6 Torino-Savona. Secondo la Procura di Savona il viadotto era stato costruito con materiali idonei e non presentava ammaloramenti. Il crollo era invece stato causato dal cedimento del terreno. "L'archiviazione dell'inchiesta a carico di ignoti conferma il corretto operato della Società ed il fatto che la causa del crollo del Viadotto sia esclusivamente imputabile ad un fatto esterno alla società stessa, imprevisto ed imprevedibile, quale la violenta frana, del volume di circa 15mila metri cubi, staccatasi dal versante della montagna e abbattutasi a notevole velocità e con grande energia contro il manufatto autostradale tra i caselli di Savona ed Altare in direzione nord", ha fatto sapere Autostrada dei Fiori in una nota.