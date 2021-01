Vaccini: rettore Torino, cruciale ribadire valore scienza

"È cruciale, anche ma non solo in periodi come questi, nei quali le fondamenta stesse del sapere scientifico sono attaccate in modo organizzato e sistematico, ribadire con forza il valore della scienza nel preservare la vita umana". Lo ha affermato proposito dei vaccini il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna. Occasione, la presentazione del via al progetto Vax Trust sulla fiducia nelle vaccinazioni, che coinvolge con Torino gli Atenei di 7 Paesi europei. "Il tema della fiducia verso i vaccini e verso le politiche sanitarie che ne promuovono la diffusione a salvaguardia della salute pubblica - ha rimarcato Geuna - è quanto mai strategico alla luce delle conseguenze di oltre un anno di pandemia. Comprendere le cause dello scetticismo per limitarne gli effetti negativi attraverso la condivisione di consapevolezze mature rientra pienamente tra le priorità delle istituzioni scientifiche, quali sono le nostre Università". "Perciò - ha aggiunto - accogliamo con soddisfazione questo nuovo programma di ricerca internazionale tra le eccellenze del nostro Ateneo. Invito a seguire insieme l'evoluzione e gli esiti di questo progetto, capace di integrare scienze sociali e mediche per metterle al servizio di ambiziosi obiettivi di ricerca, ma anche per generare un impatto diretto sulla salute pubblica".