Coronavirus, in Piemonte 1.062 nuovi casi e 43 morti

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.062 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 149 dopo test antigenico) pari al 4,8% dei 22.175 tamponi eseguiti, di cui 13.398 antigenici. Dei 1.062 nuovi casi, gli asintomatici sono 444 (41,8%). Sono 43 i decessi fra i contagiati dal Covid-19, di cui 5 verificatosi oggi, per un totale di 8.736. Lo riporta il bollettino del Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 151 (-12 rispetto a ieri), quelli in altri reparti ammontano a 2.194 (- 86 nelle ultime 24 ore). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.122. I tamponi diagnostici finora processati toccano quota 2.442.963 (+22.175 rispetto a ieri), di cui 1.016.029 risultati negativi. Il totale è ora di 8.736 deceduti. I pazienti guariti sono complessivamente 203.713 (+936 rispetto a ieri).