Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 29 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2208m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Piemonte: correnti sempre nord-occidentali, con precipitazioni diffuse attese sulle zone alpine di confine (nevose a partire dai 1400-1800m, in graduale diminuzione dal pomeriggio-sera), altrove tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo per qualche annuvolamento irregolare specie ad inizio giornata. Nubi a tratti compatte sulla riviera ligure, con piovaschi sullo spezzino, ma a seguire schiarite ampie. Temperature miti per il periodo, fino a 13-14°C sulla pianura occidentale piemontese, nonché in Liguria dove il mare sarà poco mosso o mosso.