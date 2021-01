Smog: 35 città fuorilegge per polveri sottili nel 2020

Nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili Pm10 con Torino maglia nera per 98 giorni di sforamento dei limiti quotidiani (40 microgrammi per metro cubo per 35 giorni all'anno secondo la legislazione europea), seguita da Venezia (88) e Padova (84). Al centro sud il primato va ad Avellino (78) e Frosinone (77). Questo emerge dal report annuale "Mal'aria di città 2021" di Legambiente secondo cui "preoccupa anche il confronto con i parametri Oms, più stringenti di quelli europei (20 g/mc): 60 le città fuorilegge con il primato sempre a Torino seguita da Milano, Padova e Rovigo, Avellino e Frosinone.