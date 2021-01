Regio Torino: Fials, c'è totale confusione gestionale

"L'attuale conduzione della Fondazione Teatro Regio di Torino è nella più completa confusione gestionale e tale stato di cose genera l'estrema apprensione di tutti i suoi dipendenti nel considerare come tale insensata maniera di amministrare il loro Teatro possa seriamente e ulteriormente danneggiare la Fondazione esponendola a rischi enormi circa la sua serietà, affidabilità e credibilità". Sono le accuse, in una lettera aperta, di Enrico Sciarra, segretario generale della Fials. "In meno di 5 mesi - afferma - la commissaria Rosanna Purchia è riuscita nel quasi impossibile primato di infrangere molte delle aspettative che erano state in lei riposte gettando il Teatro in una specie di caos". Il sindacato parla di "accordi integrativi revocati unilateralmente, 15 dipendenti a tempo determinato mandati per strada dopo che per anni i loro contratti erano sempre stati rinnovati perché il loro lavoro era tenuto indispensabile. Si licenzia di fatto - prosegue Sciarra - il direttore del personale, si disattendono le sentenze del Tribunale del lavoro, salvo poi eseguirle in ritardo e parzialmente, si prendono decisioni che espongono la Fondazione a rischio denuncia per danno erariale, si effettuano scelte lesive e discriminatorie sui dipendenti, si espone la Fondazione al rischio di essere accusata di applicare il Fis (Fondo di integrazione salariale, ndr) per Covid-19 alla stregua di un Bancomat".