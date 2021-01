Coerenza e politica, un ricordo del passato

Dunque, se abbiamo ben capito, nel regime dominato dal trasformismo, “tutti possono stare con tutti” e, soprattutto, tutti possono cambiare versione ogni giorno. È la triste fotografia che emerge da questa surreale e sempre più grottesca crisi di Governo.

Del resto, in un momento in cui la pandemia continua a mordere l’intero paese, dove la disoccupazione aumenta vertiginosamente in attesa dello sblocco dei licenziamenti, dove la crisi economica e produttiva assume cifre e numeri che fanno progressivamente precipitare l’intero paese, irrompe una paradossale crisi di governo. Grazie a Renzi e al suo piccolo partitino personale, frutto del trasformismo parlamentare più spietato.

Ora, al di là di come finirà questa pantomima – che può essere lunga, complessa e sempre più accidentata – c’è un aspetto che vale la pena richiamare. E che, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti. E cioè, nell’attuale fase storica la politica italiana è caratterizzata dal trasformismo e, di conseguenza, dall’avventurismo nelle scelte concrete e negli stessi comportamenti politici. È appena il caso di ricordare che ormai le dichiarazioni rilasciate al mattino da singoli esponenti politici vengono sistematicamente smentite e ribaltate il giorno successivo e sempre, come ovvio, a difesa “degli interessi degli italiani” e dell’intero paese. Appunto, il trasformismo più spietato e spregiudicato.

Diventa francamente difficile comprendere, in un simile contesto, quali siano la strategia e la prospettiva politica dei singoli partiti. Ormai, come l’esperienza concreta e quotidiana conferma, tutti stanno con tutti e qualsiasi annuncio viene semplicemente e sistematicamente smentito il giorno dopo. Ecco perché la politica, i politici, per non parlare dei partiti, precipitano sempre di più nella considerazione della pubblica opinione consapevole che ormai, come ricordava Donat-Cattin con una celebre battuta degli anni ‘80, tutti sono “capaci, capacissimi, capaci di tutto”. Appunto, capaci di tutto.

Una situazione che si è venuta a creare dopo l’irruzione del populismo e delle forze populiste, a cominciare dal partito dei 5 Stelle. È molto difficile in una situazione come questa rialzare il prestigio della politica, la credibilità dei partiti e la stessa qualità delle istituzioni democratiche. Il rischio, sempre più concreto, è quello di annullare le differenze politiche e la valenza delle ricette programmatiche perché il filo rosso che giustifica le singole e svariate alleanze è riconducibile unicamente alle convenienze momentanee dei singoli cartelli elettorali/partiti, dominati unicamente dagli umori dei rispettivi capi.

In ultimo, le crisi di governo –e quindi anche e soprattutto questa crisi di governo –sono riconducibili non a ragioni politiche o vagamente programmatiche. Trasformismo e ambizioni di potere sfrenate dei singoli sono le ragioni di fondo che dettano l’agenda e disciplinano i vari comportamenti. Ed è per questo banale motivo che in contesti politici del genere sono i più spregiudicati e i più trasformisti a indicare la bussola. Bussola che non può non contribuire a far precipitare sempre di più la credibilità e l’autorevolezza del nostro paese. A cominciare dalla credibilità e dall’autorevolezza della stessa classe dirigente politica.