Moncalieri: Bellagamba aderisce a FI, partito in Consiglio

Forza Italia entra nel Consiglio comunale di Moncalieri, il Comune più grande dell'area metropolitana di Torino dopo il capoluogo. A quattro mesi dalle elezioni, il candidato civico del centrodestra Piersandro Bellagamba ha aderito al partito di Silvio Berlusconi. L'annuncio oggi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore regionale del partito, Paolo Zangrillo e la parlamentare Claudia Porchietto. "In questi mesi Forza Italia è stato il partito che mi ha dedicato più tempo - spiega Bellagamba -. Credo che in questo contesto potrò lavorare al meglio per Moncalieri e i suoi cittadini". Obiettivi per i prossimi mesi? "Creare una segreteria cittadina e aprire una sede a Moncalieri di Forza Italia".