Covid: in Piemonte 944 positivi e 38 morti, - 32 ricoverati

In Piemonte sono 944 i nuovi casi di positività al Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione. Il rapporto con i 22841 tamponi processati (di cui 14851 antigenici) è del 4,1%, la quota di asintomatici pari al 38,2%. I morti sono 38 (2 relativi a oggi). I ricoverati in terapia intensiva sono 150 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 2163 (-31). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.207, i guariti +853, gli attualmente positivi 12520.