Meteo: nubi in aumento, pioggia in serata

A Torino oggi, sabato 30 gennaio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata, sono previsti 4.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2473m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: transita una veloce perturbazione atlantica da ovest verso est, la quale porterà piogge per lo più deboli sulle regioni nord-occidentali, qualche rovescio più intenso invece è atteso sul Levante ligure in serata. Neve sulle Alpi a partire dai 1200-1500m di quota, in calo sotto i 1000 metri tra basso Piemonte e interne liguri. Temperature in diminuzione nei valori massimi diurni. Ventilazione in rinforzo da Libeccio sul Mar Ligure, che diverrà molto mosso.