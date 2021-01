Risse tra giovani a Domodossola, identificati i responsabili

Quattordici giovani, molti minorenni, sono stati denunciati per le risse avvenute lo scorso 8 gennaio a Domodossola (Vco). Identificati dalla polizia, sono stati deferiti alla Procura di Verbania e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per lesioni aggravate dolose in concorso. Un giovane era stato infatti ricoverato in ospedale per le ferite riportate.