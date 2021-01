Anno giudiziario: Torino, ricordo vittime Covid

"Siamo entrati senza tocco in segno di lutto per le quasi 90 mila vittime della pandemia". E' quanto ha detto il presidente della Corte d'appello di Torino, Edoardo Barelli Innocenti, prima di cominciare il suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto di Piemonte e Valle d'Aosta. La cerimonia si svolge in collegamento streaming. Il magistrato ha chiesto "qualche secondo di silenzio".