Covid: 500 tamponi nei due pit stop medici di base a Torino

Sono oltre 500 i tamponi per la ricerca del Covid eseguiti, in due settimane, dal 19 al 29 gennaio, nei due nuovi pitStop drive-in su prenotazione allestiti in piazzale Caio Mario e in via Gottardo, vicino alla piscina Sempione, nell'ambito del progetto "Scuola Sicura". In totale è stato trovato il 4,8% di positivi. Per venire incontro ai docenti e agli operatori scolastici che in un primo mento avevano sollevato perplessità per l'esclusivo orario mattutino, nella seconda settimana l'orario è stato prolungato fino alle 15,30 riuscendo così a fare molti più tamponi. Il progetto è realizzato grazie ad un gruppo di oltre 40 Medici di Medicina Generale e della Continuità assistenziale con il supporto di Regione Piemonte, Città di Torino e Asl Città di Torino. Il dottor Francesco Talarico, che coordina il progetto, ha annunciato la sua disponibilità ad allargare il servizio portandolo direttamente dentro le scuole per fare i tamponi anche agli studenti.