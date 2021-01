Alba, firme legge contro simboli nazifascismo

Fino al 30 marzo 2021 anche all'Ufficio elettorale del Comune ad Alba (Cuneo) i cittadini possono firmare per il progetto di legge di iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti". Lo annuncia l'amministrazione comunale. Il presidente del Comitato promotore è Maurizio Verona, sindaco di Stazzema (Lucca) e presidente dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema. La proposta è di introdurre sanzioni per chi propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, o di aumentare le pene per chi, in riunione pubbliche, espone emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco.