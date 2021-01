Valanga nel Cuneese, gravissimo sci alpinista travolto

E' stato recuperato dal Soccorso Alpino, lo scialpinista travolta da una valanga ad Acceglio (Cuneo), in valle Maira. Le sue condizioni sono molto gravi, è in ipotermia ed è stato necessario sottoporlo a rianimazione cardiocircolatoria. Verrà trasferito in ospedale. Nella stessa valle a poca distanza dal luogo della valanga il Soccorso Alpino è intervenuto per uno sci alpinista che ha riportato la sospetta frattura di una gamba. Sul posto è arrivata un'eliambulanza decollata dalla base di Alessandria. Oggi in Piemonte il rischio valanghe - descritto nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è "forte" (grado 4, sulla scala europea che arriva a 5) a nord, sulle Alpi Pennine e Lepontine, e "marcato" (grado 3) sul resto dell'arco alpino.