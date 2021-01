Covid: in Piemonte 727 positivi e 59 morti

Sono 727 i nuovi positivi al Covid, 59 i morti (2 relativi a oggi) nel bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il rapporto tra i positivi e i 23052 tamponi diagnostici processati (di cui 16919 antigenici) e' del 3,2%; la quota di asintomatici è pari al 38.9%. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, in tutto 150, mentre negli altri reparti c'è stato un calo di 36 pazienti e il dato complessivo scende a 2127. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.088, i guariti +823, gli attualmente positivi 12368.