Tensioni al cantiere, pietre No Tav contro forze ordine

Tentativo nella notte da parte di una decina di militanti No Tav di avvicinarsi al cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte in Val di Susa. Partiti dal presidio permanente dei Mulini il gruppetto ha raggiunto, attraverso i sentieri della Val Clarea, le recinzione per tagliare le reti e lanciare sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con alcuni lacrimogeni, allontanando i No Tav.