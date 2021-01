Aggredisce carabinieri con le forbici, arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea hanno arrestato per violenza aggravata e resistenza a pubblico ufficiale un 49enne italiano, residente ad Albiano d'Ivrea, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Alla guida della propria auto, l'uomo è stato notato mentre passava a velocità sostenuta vicino al Movicentro di Ivrea. Durante il controllo dei documenti, in un momento di apparente tranquillità, dopo esser sceso dal mezzo per esser sottoposto all'alcoltest, ha afferrato un paio di forbici all'interno dell'auto tentando di colpire alle spalle un carabiniere. Il militare, con l'ausilio del collega, è riuscito a bloccare appena in tempo l'aggressore, poi risultato ubriaco. Il 49enne è stato portato in carcere a Ivrea in attesa dell'udienza di convalida.