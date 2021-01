Incendio nella notte, distrutta casa nel Cuneese

Un'abitazione di montagna in legno e pietra è stata distrutta da un incendio divampato nella notte a borgata Liretta, nel comune di Montemale (Cuneo). Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Cuneo e volontari da Busca e Dronero hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme, con l'aiuto di una autobotte del distaccamento di Levaldigi. Non si registrano feriti.