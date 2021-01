Coronavirus, in Piemonte 538 nuovi casi e 14 decessi

Sono 538 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Piemonte specificando che dei nuovi casi, 47 sono risultati positivi dopo test antigenico, pari al 5,8 % dei 9.258 tamponi eseguiti, di cui 4651 antigenici. Dei 538 nuovi casi, gli asintomatici sono 190 (35,3%). I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (- 4 rispetto a ieri); i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.122 (-5 rispetto a ieri); le persone in isolamento domiciliare sono 10.027. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.498.114 (+ 9.258 rispetto a ieri), di cui 1.027.651 risultati negativi. Sono 14 i decessi di persone positive di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8847 deceduti.