Covid: Cirio, oggi riaprono musei, prudenza e responsabilità

Il Piemonte torna da oggi in zona gialla. Si può dunque uscire di nuovo dai propri comuni, come entrare in bar e ristoranti, ma solo fino alle 18. Un piccolo ritorno alla libertà, che coincide anche con la riapertura - dopo circa tre mesi - dei musei. "Dopo tante settimane di stop è un momento di ripartenza importante - sottolinea su Facebook il governatore, Alberto Cirio - da vivere insieme con partecipazione, prudenza e grande senso di responsabilità". "Sono i luoghi che custodiscono la ricchezza del nostro Piemonte - osserva il presidente della Regione a proposito della riapertura dei musei -. E abbiamo la fortuna di avere solo l'imbarazzo della scelta: dal Museo Egizio, a ingresso gratuito per tutta la settimana, alla Reggia di Venaria dove i giardini saranno visitabili a una cifra simbolica. Ma sono tante le mostre e i musei piemontesi che finalmente potremo tornare ad ammirare in ogni angolo di questa nostra terra che è cultura, storia ed immensa bellezza".