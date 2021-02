Covid: Piemonte, disturbi alimentari in aumento tra i giovani

La pandemia da Covid-19 ha portato con sé gravi effetti sui minori, con un incremento dei disturbi alimentari. Durante il lockdown sono aumentati i casi di esordio della malattia: i disturbi iniziano in ragazzini sempre più piccoli, anche di 11 anni. In aumento le richieste di ricoveri per minori di 14 anni, da marzo 2020 sono quadruplicate le chiamate al numero verde Sos disturbi alimentari. A lanciare l'allarme è Chiara Caucino, assessore al Welfare della Regione Piemonte, dove ad oggi sono diagnosticati 1.500 casi di anoressia e 5mila di bulimia. "Occorre formare e informare, sostenendo la genitorialità e mettendo in campo tutte le misure adatte a prevenire queste patologie aiutando le famiglie. Ma soprattutto occorre restituire ai nostri figli quella socialità che le chiusure per Covid hanno loro negato, causando danni gravissimi", osserva Caucino, che ha preso parte a una iniziativa di sensibilizzazione sul tema, a Biella, organizzata dall'Associazione "In punta di cuore". Ogni anno, in Piemonte, vengono diagnosticati 260 nuovi casi di anoressia e 450 di bulimia. Senza contare il cosiddetto 'sommerso', perché queste sono malattie subdole, che confondono, si nascondono, e spesso non vengono diagnosticate in tempo. "Bisogna agire subito - aggiunge Caucino - Ho già messo in campo misure per favorire sostegno psicologico, investendo concretamente 520mila euro. Nei prossimi mesi partirà, poi, un progetto di sostegno alla genitorialità. Ho in cantiere, poi, l'istituzione di un corso di formazione regionale per genitori piemontesi, in grado di offrire modelli educativi atti a contrastare l'aumento di queste diagnosi". "Compito della politica e della Regione - conclude Caucino - è mettere in campo tutte le risorse possibili per frenare questo fenomeno acuito dai lockdown imposti per contrastare la pandemia. La vera cura passa soprattutto dalla restituzione delle socialità ai nostri figli, consentire loro di andare di nuovo in piazza, giocare con gli amici, confrontarsi, crescere con gli altri. E per questo mi batterò con tutte le mie forze".