Piazza San Carlo: Lo Russo, bisogna capire motivazioni sentenza

"Non sono abituato a commentare le sentenze, ritengo sia utile attendere le motivazioni della sentenza non solo nei confronti della sindaca ma anche delle altre persone, e che sia utile che i commenti politici arrivino dopo aver capito per quali ragioni un giudice ha condannato la sindaca". Così il capogruppo Pd al Comune di Torino, Stefano Lo Russo, ha risposto in merito alla sentenza nei confronti della sindaca Chiara Appendino per la tragedia di piazza San Carlo, a margine del confronto con il vice presidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni in vista della scelta del candidato sindaco del centrosinistra. Per Lo Russo "è doveroso il rispetto della indipendenza della magistratura e del giusto processo e la politica deve stare attenta a non politicizzare queste questioni. Commenterò quando avrò gli elementi per farlo, al momento non ritengo utile collaborare a questo coro che credo non sia così pienamente consapevole delle evidenze processuali. Questo - aggiunge Lo Russo - al netto della mia vicinanza umana alla sindaca, credo che nessun sindaco al mondo vorrebbe trovarsi in una situazione così, ma ci sono tre piani che devono rimanere distinti, quello umano, quello penale e quello politico", ha concluso ribadendo la sua vicinanza alle vittime.