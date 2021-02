Musei: Greco, l'Egizio gratis per sollecitare il governo

"La decisione di aprire il Museo Egizio questa settimana gratuitamente ha una doppia ragione: festeggiare con il pubblico la riapertura, che speriamo definitiva, e sollecitare il governo a cogliere la nostra natura di servizio 'essenziale' alla comunità". Lo spiega il direttore Christian Greco. "Il mio sogno è di arrivare ad una situazione di tipo inglese, con tutti i grandi musei statali gratuiti e con cospicui finanziamenti dallo Stato - prosegue -. I grandi musei come il nostro sono luoghi di ricerca e studio, finanziarli significa finanziare la base della cultura e della ricerca di un paese. Secondo me gli asset dai quali pensare la ripartenza". Greco oggi ha anche fatto gli onori di casa con i primi visitatori del museo, scambiando pensieri e saluti con il pubblico e con i giornalisti. "Per me oggi è un giorno importante - ha aggiunto - nella consapevolezza di poter offrire un servizio essenziale alla cittadinanza e in totale sicurezza. Mi auguro che si riesca a non tornare piu' indietro grazie al programma di vaccinazione in corso e a quello che sembrerebbe essere la diminuzione dell'indice Rt nel nostro paese". Greco e la presidente Evelina Christellin si sono poi riuniti per fare il punto e per valutare il comportamento per la prossima settimana, quando, nella speranza che i musei restino aperti, si tornerà a pagare l'entrata anche all'Egizio. Al prezzo scontato di 9 euro come era stato la scorsa estate, o leggermente più alto "in quanto stiamo ripristinando buona parte dei servizi aggiuntivi, compreso il servizio di audioguide, tuttora impossibile nel modo consueto per via del Covid che impedisce la condivisione delle cuffie".