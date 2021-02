Polizia: Vercelli, si è insediato nuovo questore Di Domenico

Si è insediato questa mattina negli uffici di via S. Cristoforo il nuovo questore di Vercelli, Maurizio Di Domenico. Prende il posto di Sergio Molino, che a sua volta è stato nominato questore di Alessandria. Nato a Salerno nel 1962, laureato in Giurisprudenza, la carriera di Di Domenico inizia nell'agosto 1990 alla questura di Siena con il grado di vice commissario. Tra i vari incarichi, la direzione del commissariato di Empoli, vicario del questore di Siena, dal 2014 al 2017, e vicario del questore di Genova negli ultimi due anni. Nel corso della carriera, Di Domenico ha frequentato numerosi corsi in materia di lotta alla criminalità organizzata, sulla comunicazione e l'organizzazione degli uffici stampa delle questure e sulla gestione dell'ordine pubblico.