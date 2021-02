Torino: inchiesta Ream 2, rinviato incontro Fassino-pm

E' slittato l'interrogatorio in procura a Torino del deputato Piero Fassino (Pd) nell'ambito dell'inchiesta Ream 2. Il parlamentare, che aveva ricevuto un invito a comparire, ha annunciato tramite il suo legale, Nicola Gianaria, l'intenzione di non presentarsi. Nel procedimento, in cui Fassino è chiamato in causa nella veste di ex sindaco del capoluogo piemontese, è ipotizzata una turbativa d'asta riferita alla gara, conclusa nel 2013, per la realizzazione di un centro commerciale nell'area ex Westinghouse. La difesa non ha chiesto di annullare l'audizione, ma di posticiparla al momento di una eventuale chiusura delle indagini da parte della procura e al conseguente deposito degli atti. Con l'invito a comparire è stato interrotto il corso della prescrizione.