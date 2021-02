Torino: Salizzoni, ferite da sanare. Lo Russo, visione lunga

"Prima che Torino possa tornare a essere bellissima e frizzantissima ci sono ferite da sanare" e "serve una visione che vada al di là del mandato amministrativo ma traguardi a 10-15 anni". Questo, in sintesi, il senso del progetto che hanno in mente per la città il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni e il capogruppo Pd in Comune Stefano Lo Russo, protagonisti oggi del primo confronto organizzato da Moderati e Lista Monviso fra gli aspiranti candidato sindaco del centrosinistra. Se c'è una battaglia che li accomuna e' quella per la Tav, "collegamento con l'Europa essenziale" per Salizzoni, e così centrale per Lo Russo da farne il primo oggetto di un su eventuale mandato. "Se farò il sindaco - annuncia - nella prima Giunta proporrò di rientrare nell'Osservatorio, perché uscirne è stato degli errori strategici e inutili fatti dai 5 Stelle per ragioni esclusivamente ideologiche". E quanto alle loro eventuali future giunte per Lo Russo la squadra "deve avere conoscenza di meccanismi e problematiche del Comune, condivisione del progetto, energia e voglia di lavorare e con maggioranza di componenti femminili oltre alla vicesindaca. Una questione di genere che deve estendersi oltre la Giunta". Salizzoni, poi, ricorda che la "grande fortuna del Centro Trapianto di Fegato la devo al personale femminile. Potrebbe esserci anche una sindaca, non solo una vicesindaca".

Il funzionamento della macchina comunale è uno dei temi definiti come centrali nel faccia a faccia di oggi fra i due aspiranti candidati sindaco. Per Salizzoni "possiamo promettere grandi e miracolose cose ma se non si rafforza la struttura del Comune non si riescono a fare nemmeno le gare d'appalto", concetto ribadito da Lo Russo secondo cui "il sindaco non è Mandrake, se manca la macchina comunale non si va da nessuna parte. Serve un investimento sui giovani, sulla motivazione e qualificazione del personale e bisogna evitare di impoverire i quartieri delle sedi decentrate". Sul fronte lavoro entrambi concordano sulla necessità di attrarre investimenti. "Serve una politica di sviluppo industriale in particolare per il manifatturiero e l'ingegneria biomedicale - osserva Lo Russo -. Torino ha fattori abilitanti per portare qui le grandi aziende, quello che occorre è una Città che con la Regione attivi un processo sistemico". "Serve una politica che attiri dall'estero attività che sappiamo a loro volta creare indotto per dare lavoro", aggiunge Salizzoni. Altro tema centrale le periferie: "Eliminare le differenze attraverso la scuola, la cultura, le manutenzioni", sottolinea Salizzoni mentre per Lo Russo "servono interventi mirati, ci sono situazioni troppo diverse a seconda del quartiere, non si può immaginare un'azione unitaria delle periferie".