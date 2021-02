TRAVAGLI DEMOCRATICI

Lo Russo straccia Salizzoni

Nel confronto tra i due candidati sindaco del centrosinistra stravince il capogruppo. Il chirurgo in pensione leggiucchia in modo stentoreo un programmino, afferma di conoscere il nome di quasi tutti i quartieri di Torino. E si fa accompagnare dai badanti Rossomando e Gariglio

Se fosse stato un incontro di pugilato verrebbe da decretare il successo per knockdown già alla seconda ripresa. O meglio, alla seconda domanda quando è Mauro Salizzoni che pare gettare la spugna ammettendo: “Per me questo incontro costituisce un esame di maturità, ho cambiato lavoro da poco tempo. Spero non si pretenda da me una risposta adeguata adeguatissima su tutti gli argomenti e in particolare su argomenti sui quali non ho avuto modo di applicarmi per tanto tempo”. E poi quasi a scusarsi per le difficoltà a parlare “a braccio libero” prosegue: “In sala operatoria non si parla mai”. In politica, ahinoi, però si parla (magari pure a sproposito) e in un dibattito parlare è essenziale. Chissà se il professor Salizzoni avrebbe regalato un diciotto politico a uno studente così impreparato.

Non era a suo agio il chirurgo nel primo faccia a faccia con l’altro principale candidato a sindaco di Torino per il centrosinistra, Stefano Lo Russo. Due ore in cui si è spaziato dal lavoro alla Tav (su cui entrambi si sono detti a favore con Lo Russo che ha annunciato, qualora eletto, la volontà di riportare la città all’interno dell’Osservatorio), senza eludere l’annoso tema del rapporto con il Movimento 5 stelle.

I vertici romani spingono per un’alleanza strutturale che estenda l'intesa di governo nelle principali città chiamate al voto, nonostante la riluttanza della base di Pd e M5s. Sulla questione Lo Russo è stato tranchant: “Oggi la parola chiave è discontinuità con i 5 stelle torinesi e noi dobbiamo caratterizzarci per questo. Il progetto del centrosinistra non deve essere ambiguo e deve farsi carico delle istanze che hanno portato al voto del 2016 e che oggi sono state tradite”. Riguardo a un eventuale ballottaggio con il centrodestra e quindi alla necessità di recuperare proprio il voto pentastellato, il capogruppo in Sala Rossa ha tagliato corto: “Non ha senso parlarne ora”. Salizzoni, che nel confronto della scorsa settimana aveva chiuso a possibili alleanze, ha dichiarato di “non aver mai fatto battaglie, nemmeno contro il M5s, seppur non ne abbia quasi mai condiviso le proposte”, sottolineando che “i 5 Stelle hanno avuto una funzione storica, quella di averci salvato dal movimento dei forconi”.

In merito poi alla condanna della sindaca Appendino a un anno e sei mesi per la tragedia di piazza San Carlo, Salizzoni ammette di esserne stato colpito. “Così fare il sindaco diventa uno dei mestieri più pericolosi. Ho avuto quasi paura dopo aver letto quella sentenza. Il grande entusiasmo è scemato per un momento, ma è tornato in fretta”. Lo Russo,ha ricordato “le vittime che hanno perso la vita” e ha ribadito solidarietà umana ad Appendino. “Nessun sindaco al mondo dovrebbe trovarsi a quel punto, ma ci sono tre piani da distinguere: umano, politico e penale”.

Intanto sui social i giudizi sono quasi esclusivamente a favore di Lo Russo con commenti parecchio severi nei confronti di Salizzoni, che al dibattito si è presentato scortato dai suoi “badanti politici”, i parlamentari Davide Gariglio e Anna Rossomando. Davvero sconcertanti alcune risposte del chirurgo, come quando a proposito delle periferie, afferma di conoscere "quasi tutti" i nomi dei quartieri della città (e la mente corre a quando il compianto Domenico Carpanini sfidava i colleghi: “Dai dimmi una via e ti dico dove si trova”). Mentre liquida la questione di genere della futuribile giunta con una battuta: “Perché deve esserci una vicesindaca? Potrebbe esserci anche una sindaca, dal momento che ci sono candidate donne”.

Più concrete le proposte di Lo Russo: la promozione di eventi e politiche per l’attrazione di grandi aziende. A questo proposito, ha annunciato l’intenzione di “costituire un’agenzia di promozione e sviluppo internazionale” poiché “credo che il sistema istituzionale con cui Torino si presenta all’estero vada rivisto”. Per Salizzoni il fulcro è il Parco della Salute: pressoché unica soluzione per ogni domanda.