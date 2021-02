Diffamò Caselli, slitta processo a Milano a leader No Tav

È slittato ancora, al prossimo 10 maggio, il processo a Milano a carico di Alberto Perino, uno dei leader storici dei No Tav della Valle di Susa, accusato di diffamazione per due interventi video del 2013 sul sito di Beppe Grillo nei quali diceva "sono loro gli eversori terroristi", riferendosi all'allora procuratore capo di Torino Gian Carlo Caselli e ad altri pm titolari delle indagini su alcuni antagonisti che si opponevano alla nuova linea ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. Il magistrato, che si è costituito parte civile, ha presentato legittimo impedimento per "motivi di salute" e il suo esame, previsto per oggi, è stato fissato per la prossima udienza che si celebra davanti alla quarta sezione penale. Anche Perino, difeso dagli avvocati Danilo Ghia e Eugenio Losco, ha rinunciato a comparire oggi in aula. Nel processo sono stati chiamati a testimoniare l'ex procuratore generale di Torino Marcello Maddalena e l'ex capo della Procura di Torino Armando Spataro, che aveva preso il posto di Caselli. Nei due interventi video al centro del processo, del 29 luglio e del 15 settembre 2013, lo storico portavoce diceva, tra le altre cose, che "Caselli ha consentito che i suoi pm si permettessero di fare il salto di qualità nella gravità delle accuse per intimorire la gente che resiste a quest'opera inutile e devastante" e aveva anche parlato di "accanimento giudiziario con prove molto deboli o addirittura assenti".