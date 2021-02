Pininfarina: assemblea per aumento capitale in marzo

Il consiglio di amministrazione di Pininfarina ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria dei soci, che sarà convocata per il 16 marzo prossimo e in seconda convocazione il 17 marzo, l'attribuzione al consiglio di amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale per un importo complessivo massimo di 27 milioni entro il 31 dicembre 2021. Lo rende noto un comunicato della società, secondo il quale "la proposta è motivata principalmente dall'esigenza di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società nell'ambito di uno scenario di mercato attuale e prospettico particolarmente sfidante". Pininfarina ricorda che - come comunicato in data 25 novembre scorso - il socio di maggioranza PF Holdings ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale di importo pari a 20 milioni, che potrà essere utilizzato per liberare la quota di aumento di capitale spettante in opzione al medesimo azionista. L'assemblea nella parte ordinaria sarà chiamata all'approvazione del bilancio 2020, della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nonché al rinnovo del collegio sindacale. Il Cda della Pininfarina ha anche deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni.