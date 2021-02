Meteo: nubi basse e banchi di nebbia in diradamento

A Torino oggi, martedì 2 febbraio, nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio; tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2615m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un graduale aumento della pressione atmosferica favorirà una giornata in prevalenza soleggiata seppur con nubi irregolari di passaggio; nuvolosità in aumento serale sulla Liguria. Foschie o banchi di nebbia tra notte e mattina sulla pianura piemontese con locali gelate; nel pomeriggio massime intorno ai 10 gradi. Venti deboli e mar Ligure poco mosso.