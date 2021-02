Sanità: Nursind, bene istituzione infermiere di famiglia

"L'infermiere di famiglia e/o di comunità diventa realtà in Piemonte grazie al lavoro di confronto con le forze politiche regionali, dalle forze di governo a quelle di opposizione. Un articolo approvato all'unanimità. Finalmente, si è forse compreso quanto sia importante valorizzare le competenze infermieristiche per rispondere a bisogni di salute evidenti". Così, in una nota, il segretario del Nursind Piemonte, Francesco Coppolella, sul via libera in commissione regionale dell'infermiere di famiglia. "Un inizio importante per riorganizzare la nostra assistenza territoriale, tanto importante, quanto assente come ha dimostrato la pandemia - aggiunge Coppolella -. Adesso ci metteremo a disposizione per dare il nostro contributo e per rendere operativo il progetto legislativo. Ci aspettiamo altresì che le aziende diano corso al reclutamento degli infermieri per realizzarlo come già indicato dalla stessa regione, essendoci tra l'altro già le risorse economiche a disposizione".