Vaccini: Cirio, paradossale rimodulare piano per terza volta

"Serve che ci diano i vaccini. Capisco che ci siano difficoltà, che vanno anche al di là della competenza nazionale, ma, con l'esercito dei vaccinatori schierato e gli accordi fatti, è paradossale dover rimodulare per la terza volta il piano vaccinale perché non ci sono i vaccini ed essere impediti nel muoverci per cercarli per nostro conto". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ai microfoni di Sky Tg24. "Se non ci danno i vaccini non siamo in grado di poterci approvvigionare per nostro conto, questo per noi è un limite - sottolinea Cirio -. In Piemonte abbiamo poli farmaceutici sviluppati, che potremmo usare per andare alla ricerca del vaccino, ma il vaccino arriva da Bruxelles e il Governo vieta alle Regioni di poter cercare per proprio conto. Siamo condizionati dalle consegne che arrivano da Roma". "Sul tema degli ultraottantenni ci stiamo muovendo con attenzione. Abbiamo voluto utilizzare i medici di base come strumento per raggiungere le persone, per raccogliere le adesioni, che, con il vaccino antinfluenzale, hanno già un rapporto consolidato e che funziona". "Gli ultraottantenni - ha aggiunto Cirio - non dovranno registrarsi, verranno chiamati dai loro medici, come ulteriore elemento di garanzia. I primi giorni di marzo contiamo, se non ci sono altri cambiamenti, di partire con gli ultraottantenni. Ma quando si parte bisogna farli tutti, altrimenti si crea un livello di apprensione in persone che hanno una certa età che non può essere tollerato e non è rispettoso della sensibilità di queste persone".