Nucleare: no al deposito, a Carmagnola raccolte 11mila firme

Ha raggiunto le 11 mila firme - lo comunica il comitato promotore - la petizione per dire no al deposito di scorie nucleari nel territorio di Carmagnola (Torino). Online sono state raccolte 5.500 adesioni, altrettante ai banchetti allestiti a Carmagnola e nei comuni limitrofi. "Occorre raccogliere ancora molte firme - spiega il comitato - affinché la petizione abbia un forte peso quando verrà inviata alla società Sogin, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente con la richiesta di eliminare il sito di Carmagnola dal documento di proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee ad ospitare il deposito". Le motivazioni addotte dal comitato di Carmagnola riguardano i "pregiati terreni agricoli" a rischio, le caratteristiche ambientali nell'ambito del sito Biosfera Unesco Colline del Po, le falde acquifere superficiali e risorgive, la vicinanza dell'area individuata ai centri abitati e ad alcune cascine storiche, nonché al complesso dell'Abbazia di Casanova, risalente all'anno 1100 e tutelata dalla Soprintendenza. "Per tutti questi motivi - conclude il comitato - riteniamo che il sito di Carmagnola non sia ad ospitare il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività".