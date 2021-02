Post contro ebrei: consigliere dimesso, ho pensato uccidermi

Travolto dalle polemiche per il suo post contro gli ebrei in occasione della Giornata della Memoria, il consigliere comunale dimissionario di Biella Franco Mino ha pensato al suicidio. A rivelarlo è lo stesso Mino, che in un post su Facebook chiede scusa "alla comunità Ebraica, ai Biellesi e agli Italiani che hanno inteso che minimizzassi o negassi lo sterminio di massa avvenuto durante l'Olocausto. Questo non era assolutamente né il mio pensiero - sottolinea - né il senso del mio scritto". "Mi è anche apparsa per un attimo nella mente la possibilità di farla finita - scrive l'ex consigliere, che si è dimesso su richiesta del sindaco di Biella, Claudio Corradino, e del suo partito, la Lega - ma quest'idea è stata immediatamente spazzata via dalla mia indole di attaccamento sino all'ultimo lumicino di possibilità di rimanere in vita e grazie anche a quelle poche persone che mi hanno detto di aver inteso il senso del mio scritto". Mino si sente "molto addolorato che mi si attribuisca una colpa che proprio non mi appartiene, che non fa parte della mia indole, del mio essere e del mio pensiero. Se qualcuno avesse preso una posizione negazionista nei confronti dell'Olocausto, io sarei dalla parte di tutte quelle persone che ora mi stanno erroneamente contestando. Non ho mai negato e non nego i massacri e le ingiustizie che ha dovuto subire il popolo ebraico".