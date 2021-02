Università: nuovo polo Grugliasco, a giugno apre cantiere

È stato firmato oggi nella sede della Regione Piemonte a Torino il protocollo di intesa per la nascita del nuovo polo scientifico universitario di Grugliasco, operazione da 250 milioni di euro. Il cantiere partirà a giugno e in tre anni dovrebbe portare a 85 mila metri quadrati di superfici edificate, pronte per ospitare diecimila studenti e mille fra docenti e ricercatori. Vi troveranno posto i dipartimenti di Chimica, Biologia, e Scienze della vita, che si uniranno a quelli di Scienze Agrarie, Forestali, e Veterinarie già presenti a Grugliasco. Firmatari del protocollo, con l'Università di Torino, anche il Politecnico, la Camera di Commercio, la Città di Grugliasco, la Città Metropolitana e la Regione. "Intorno a questo insediamento scientifico avanzato - ha detto il rettore Geuna in occasione della firma - auspichiamo possa svilupparsi una rete di imprese, in modo da creare un cuore pulsante su temi importantissimi. È significativo che i due atenei torinesi, Università e Politecnico, siano oggi insieme. Questo sarà il primo caso di campus in cui convivranno studenti e ricercatori di entrambi gli atenei". La costruzione del polo darà lavoro a 300 operai per tre anni e avrà ricadute stimate in mezzo miliardo di euro. Ci saranno un parco urbano di 40 mila metri quadrati e un'area di settemila metri quadrati per le attività sportive, oltre a 400 laboratori di ricerca, 32 aule in grado di ospitare tremila studenti, e un auditorium da 450 posti. Il tutto rigorosamente sostenibile.

"L'attuale crisi non deve impedirci di guardare avanti. Firmare il protocollo per la nascita del nuovo polo universitario di Grugliasco è il migliore segnale per affermare che abbiamo fiducia" dice il governatore Alberto Cirio. "Portare avanti propositi come questo - ha rimarcato Cirio - è la dimostrazione del fatto che vogliamo andare avanti basandoci sui nostri punti di forza, che sono proprio le nostre Università: gli atenei del Piemonte sono un gioiello di famiglia e non intendiamo lasciarcelo scappare, intendiamo anzi supportare i nostri atenei in ogni modo". "Il Piemonte e Torino - ha aggiunto il presidente della Regione - hanno le idee chiare sul futuro: la collaborazione fra istituzioni diverse e di diverso colore politico e' la nostra forza e dobbiamo fare in modo che si concretizzi sempre, come in questo caso. Questo è il momento di guardare avanti: le cose o le facciamo ora o non le facciamo più. E questo obiettivo, la rinascita del Piemonte, ci deve vedere uniti in futuro come lo siamo oggi".